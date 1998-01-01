Молчали бы: В Совфеде возмутились пренебрежительной статьей о блокаде Ленинграда

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков емко высказался о претенциозной статье о блокаде Ленинграда в немецком издании. Депутат предложил журналистке из Германии помолчать и не критиковать россиян за то, как они отмечают значимую для них дату. Свое мнение Пушков выразил в Twitter.

— Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли, — заявил он.

Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчётных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 января 2019 г.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в немецкой газете Süddeutsche Zeitung вышла публикация под авторством некой Зильке Бигальке. Журналистка упрекнула Россию в том, что страна придает слишком большое значение снятию блокады Ленинграда. По мнению Бигальке, ничего героического в смерти поневоле нет. Статья вызвала большую волну негатива от русскоязычных читателей издания.