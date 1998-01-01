Молчали бы: В Совфеде возмутились пренебрежительной статьей о блокаде Ленинграда

, 13:18 63

Свое мнение по поводу опуса немецкой журналистки Зильке Бигальке озвучил член Совета Федерации в социальной сети.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков емко высказался о претенциозной статье о блокаде Ленинграда в немецком издании. Депутат предложил журналистке из Германии помолчать и не критиковать россиян за то, как они отмечают значимую для них дату. Свое мнение Пушков выразил в Twitter.

— Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли, — заявил он.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в немецкой газете Süddeutsche Zeitung вышла публикация под авторством некой Зильке Бигальке. Журналистка упрекнула Россию в том, что страна придает слишком большое значение снятию блокады Ленинграда. По мнению Бигальке, ничего героического в смерти поневоле нет. Статья вызвала большую волну негатива от русскоязычных читателей издания.

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