Рогули не интересуют: супруг Ольги Скабеевой об инциденте в ПАСЕ

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Соведущий и муж Ольги Скабеевой Евгений Попов прокомментировал стычку в ПАСЕ, отметив, что украинские «рогули» мало его занимают.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Евгений Попов, супруг Ольги Скабеевой, прокомментировал инцидент с участием жены в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Украинских зачинщиков конфликта мужчина назвал «рогулями».

Свое мнение по поводу применения физической силы и оскорблений в адрес российской журналистки Попов высказал на странице в Facebook. Мужчина отметил, что его крайне возмутило то, что участники инцидента с украинской стороны в социальных сетях позиционируют свой поступок как положительный, отмечая, что никому из них «ничего не будет».

Однако в первую очередь Евгения интересует то, каким образом на ситуацию отреагирует ПАСЕ, сообщает телеканал «360».

— На мой взгляд, это серьезное правонарушение, серьезный инцидент. Мы, конечно же, обратили на это внимание ПАСЕ. Нам ответили, что ваше письмо принято к рассмотрению. То есть, Парламентская ассамблея совета Европы, в стенах которой применяется насилие к человеку. Я не знаю — меры, не меры, наказывать, что с ними делать, мне все равно. То есть, эти рогули меня в меньшей степени интересуют, нежели Парламентская ассамблея совета Европы, которая, на мой взгляд, должна, обязана дать оценку произошедшему. Дальше будем исходить из того, что они скажут. А если не скажут, все будет окончательно ясно, — написал телеведущий.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что украинский журналист толкнул российскую коллегу Ольгу Скабееву, когда та пыталась задать вопрос спикеру во время пресс-подхода. Поступок мужчины поддержал депутат Борислав Береза, который впоследствии добавил к этому оскорбления в адрес Скабеевой. Извинения украинская сторона приносить не считает нужным.

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