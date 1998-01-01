Журналистка Скабеева прокомментировала нападение украинского депутата

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По ее мнению, европейские власти относятся к таким инцидентам предвзято — на атаку Борислава Березы Европарламент никак не реагирует.

Фото: www.globallookpress.com

Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала инцидент с Бориславом Березой в своем интервью RT. Напомним, Ольга попыталась указать на неточность вице-спикеру Верховной рады Ирине Геращенко, которая выступала перед журналистами. Пообщаться Скабеевой с украинской чиновницей не удалось — ее ударил депутат рады Борислав Береза.

После Береза прокомментировал свое поведение, назвав журналистку «мазохисткой» и дамой легкого поведения.

— Только представьте, как стремительно бы развивались события, если бы подобное, предположим, произошло в России с иностранным журналистом. Американский Конгресс и тот самый Европейский парламент, где на меня вчера набросился представитель украинской делегации, к этой минуте уже обсуждали бы введение новых санкций, а может, и успели бы их ввести. В этой ситуации они набрали в рот воды, — поясняет Скабеева.

Также журналистка подчеркнула, что подобные инциденты только показывают истинное лицо современной Украины, а Береза действовал, исходя из понимания своей безнаказанности.

Ранее Пятый канал публиковал видео о буйном нраве Березы — он дерется не только за рубежом, но и у себя на работе, в Верховной раде.

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