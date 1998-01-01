«Простите, нет»: украинский журналист отказался извиняться перед Скабеевой

Украинский журналист Сергей Сидоренко, который на пресс-подходе в Парламентской ассамблее Совета Европы толкнул представительницу российских СМИ Ольгу Скабееву, заявил, что не считает себя виноватым в инциденте, сообщает РИА Новости. Он прокомментировал произошедшее на свой странице в Facebook.

Сидоренко признал, что его выходка была непрофессиональной, но извиняться перед российской журналисткой за это отказался. Со слов журналиста, он поступил «так, как должен был бы поступить любой» оказавшись на его месте. При этом Сергей Сидоренко согласился с тем, что «нарушил правила».

— Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали , — пишет украинский журналист.

Сергей Сидоренко отметил, что является «предельно тихим и мирным человеком». Свою выходку он аргументировал тем, что был в прямом эфире и российская журналистка, пытавшаяся задать вопрос Геращенко, ему сильно мешала.

— Жаль ли мне, что так произошло? Конечно, пришлось потратить время на написание этого поста, а мог бы поработать. И ли я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, простите, нет , — сказал Сидоренко.

24 января во время интервью вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул российскую коллегу Ольгу Скабееву от политика. В ситуацию тут же вмешался депутат рады Борислав Береза — он также толкнул журналистку и публично ее оскорбил.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Скабеева прокомментировала нападение украинского депутата. По ее мнению, европейские власти относятся к таким инцидентам предвзято — на атаку Борислава Березы Европарламент никак не реагирует.