«Простите, нет»: украинский журналист отказался извиняться перед Скабеевой

, 4:01 Видео 15

Сергей Сидоренко заявил, что не считает себя виноватым.

Фото, видео: Instagram @olgaskabeeva

Украинский журналист Сергей Сидоренко, который на пресс-подходе в Парламентской ассамблее Совета Европы толкнул представительницу российских СМИ Ольгу Скабееву, заявил, что не считает себя виноватым в инциденте, сообщает РИА Новости. Он прокомментировал произошедшее на свой странице в Facebook.

Сидоренко признал, что его выходка была непрофессиональной, но извиняться перед российской журналисткой за это отказался. Со слов журналиста, он поступил «так, как должен был бы поступить любой» оказавшись на его месте. При этом Сергей Сидоренко согласился с тем, что «нарушил правила».

— Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали, — пишет украинский журналист.

Сергей Сидоренко отметил, что является «предельно тихим и мирным человеком». Свою выходку он аргументировал тем, что был в прямом эфире и российская журналистка, пытавшаяся задать вопрос Геращенко, ему сильно мешала.

— Жаль ли мне, что так произошло? Конечно, пришлось потратить время на написание этого поста, а мог бы поработать. Или я покаялся и готов принести извинения? А вот тут, простите, нет, — сказал Сидоренко.

24 января во время интервью вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко украинский журналист Сергей Сидоренко оттолкнул российскую коллегу Ольгу Скабееву от политика. В ситуацию тут же вмешался депутат рады Борислав Береза — он также толкнул журналистку и публично ее оскорбил.

Ранее Пятый канал сообщал, что Ольга Скабеева прокомментировала нападение украинского депутата. По ее мнению, европейские власти относятся к таким инцидентам предвзято — на атаку Борислава Березы Европарламент никак не реагирует.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

4:01
«Простите, нет»: украинский журналист отказался извиняться перед Скабеевой
3:11
В Петербурге показали фильм «Спасти Ленинград»
2:29
Александр Лукашенко выразил поддержку Николасу Мадуро
1:52
Тест на знание истории блокады Ленинграда
1:52
Мероприятия в честь Дня снятия блокады в Петербурге — фильмы, выставки, проекты
1:52
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда
1:51
Орудия блокады: незрячие слухачи, крейсер «Аврора», альпинисты Исаакиевского
1:51
«900 дней» Серджио Леоне — история грандиозного проекта о блокаде Ленинграда
1:51
Владимиру Машкову вручили «Золотого орла» за главную роль в «Движении вверх»
1:29
Спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» показали в Кремле
0:42
«Реальный пацан» Антон Богданов рассказал, как пережил двойное предательство
0:22
Кабмин поможет регионам перейти на новый вид оплаты вывоза отходов
0:03
В Петербурге на Доме Берггольц появилось поздравление, адресованное блокадникам
23:57
«Мы договорились»: Трамп возвестил о сделке с Конгрессом по «шатдауну»
23:40
Василию Лановому вручили «Золотого орла» за вклад в киноискусство
23:22
«Спартак» разгромил «Зенит» на турнире в Дохе — видео
23:01
Более 1,5 тысяч человек зажгли свечи на Невском проспекте в память о блокаде
22:52
«У меня исчезли зубы» — Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами
22:38
Фигуристка Софья Самодурова завоевала золото на чемпионате Европы
22:27
«Будет больше инвестиций» — Мадуро заявил о поддержке России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама