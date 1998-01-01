«Обгорела одежда»: Очевидцы об увиденном сразу после взрыва в кафе

Пятый канал публикует еще одно эксклюзивное видео, которое сняли случайные очевидцы взрыва газового котла в кафе в Саратовской области, 26 января.

На кадрах видно, как из окон вырываются клубы черного дыма, а вокруг постройки бегают люди без одежды.

— Наверное, вещи сгорели, обгорела одежда, — комментирует происходящее автор видео.

По информации от МЧС, причиной взрыва в кафе стало нарушение техники безопасности.

Судя по всему, видео было снято еще до прибытия экстренных служб. На данный момент известно, что в результате взрыва с последующим возгоранием пострадали 40 человек, из которых шестеро находятся в тяжелом состоянии. Предварительная версия случившегося — взрыв газового котла.