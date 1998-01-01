Украина потребовала снять надпись о российском происхождении Роксоланы

Власти Турции изменили надпись на усыпальнице жены османского султана Сулеймана Первого, Роксоланы. По требованию украинского посольства с нее сняли данные о российском происхождении высокопоставленной особы.
Об этом сообщили на странице дипмиссии в Twitter.
— Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание.
Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4— Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.
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