Украина потребовала снять надпись о российском происхождении Роксоланы

Власти Турции изменили надпись на усыпальнице жены османского султана Сулеймана Первого, Роксоланы. По требованию украинского посольства с нее сняли данные о российском происхождении высокопоставленной особы.

Об этом сообщили на странице дипмиссии в Twitter.

— Постепенно восстанавливаем историческую правду: по обращению посольства турецкая сторона изъяла текст надписи о якобы российском происхождении жены султана Сулеймана Первого Роксоланы около ее усыпальницы в мечети Сулеймание.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) 25 января 2019 г.

Роксолана (Хюррем Хасеки-султан) — наложница, а затем супруга султана Сулеймана, мать султана Селима Второго. На данный момент ее точное имя и происхождение неизвестно. Однако по общепринятой версии она родилась в семье православного священника из Рогатина (ныне на территории Ивано-Франковской области Украины). Ее именовали Анастасией Гавриловной Лисовской. В 15 лет девушка оказалась в плену у крымских татар и после нескольких перепродаж попала в гарем к османскому султану.

Ранее Пятый канал рассказал, что в Узбекистане нашли коллекцию великого князя Николая Романова. Старинный клад оценивается в один миллион долларов. Среди находок: золотые монеты, посуда, иконы и книги.