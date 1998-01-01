Прямая трансляция: Путин возлагает цветы на Пискаревском кладбище

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В день 75-летия полного снятия блокады президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге.

На Пискаревском кладбище начали массово погребать людей, начиная с первой блокадной зимы в 1941 году, так все остальные места для захоронений в городе были уже переполнены.

Захоронения проводились ежедневно в количестве от трех до десяти тысяч человек. Людей хоронили в огромные могилы-траншеи. Только за один день — 20 февраля 1942 года — на Пискаревском кладбище были погребены 10 043 человек.

Всего в этом месте 186 братских могил, в которых покоятся 420 тысяч жителей города, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, а также 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда.

На Пискаревском кладбище в одной из безымянных могил, датированной 1942 годом, покоится и брат Путина Виктор, скончавшийся во время блокады.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Кольцо удалось прорвать 18 января 1943 года, но окончательно изоляция города фашистскими захватчиками была прекращена лишь 27 января 1944 года. За всю историю Второй мировой войны это была самая долгая блокада города.

Все 872 драматических дня бойцы Красной армии и ленинградцы мужественно противостояли врагу, отстаивая находящийся в осаде город. За это время от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по разным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей города.

Ранее Пятый канал рассказывал об уникальных архивных документах о блокадном Ленинграде, которые рассекретило Минобороны.