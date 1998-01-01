Тренеры Степановой и Букина довольны их выступлением на ЧЕ по фигурному катанию

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Фигуристы принесли России единственную медаль в танцах на льду, заняв второе место.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Тренеры Александры Степановой и Ивана Букина Александр Свинин и Ирина Жук довольны выступлением своих подопечных на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске. Пара показала лучший результат в сезоне, набрав 206,41 балла, заняла второе место и принесла России единственную медаль в танцах на льду.

— Мы ожидали такой прокат, потому что мы работали над исправлением ошибок. И мы надеялись, что будут два проката, которых мы ждали. Оценки ставят судьи, но мы сегодня довольны тем, что получили. Ребята молодцы и бойцы, в таких условиях смогли проявить себя, — цитирует Свинина телеканал «360».

По словам тренера, это не предел.

— Мы будем идти дальше и надеемся на лучшие баллы— добавил он.

В свою очередь, Ирина Жук отметила, что у дуэта в течение сезона были «мелкие недочеты», которые мешали фигуристам набирать то количество баллов, на которые они способны.

— Вот, наконец, ребята откатали две программы чисто, уверенно, мы очень счастливы, — сказала Жук.

Золото чемпионата с результатом 217,98 балла уже в пятый раз завоевали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. На третьем месте итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

Ранее Пятый канал сообщал, что 16-летняя россиянка Софья Самодурова заняла первое место на Чемпионате Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании. Алина Загитова на втором месте, бронза у Вивеки Линдфорс из Финляндии.

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