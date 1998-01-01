Эрмитаж без картин: Режиссер фильма «Ленинград» об истории блокадного города

Режиссер и сценарист Александр Буравский снял фильм «Ленинград» уже больше десяти лет назад, но говорит, что до сих пор не может заставить себя пропустить воспоминания блокадников, если они ему попадаются. Даже одинаковые по сути. И до сих пор жалеет, что так и не снял, некоторые сцены.

Буравский рассказал одну историю из жизни осажденного города, которая потрясающе точно передает настрой жителей Ленинграда всех — от мала до велика. Одна из многих, она способна полностью объяснить, почему люди, попавшие в такую чудовищную по своей жестокости ситуацию, выстояли, не сдались, не были сломлены фашистскими агрессорами.

— Я не помню, где я нашел ее, в чьем-нибудь дневнике или в книге «900 дней». Из «Эрмитажа» эвакуировали живопись. Чтобы она занимала меньше места, а его очень экономили, холсты вынули из рам, рамы остались висеть в залах, на стенах. И вот однажды туда пришли школьники на экскурсию, обессиленные от голода девочки и мальчики. Их повел по залам какой-то младший научный сотрудник. Сил у него было еще меньше, но он подробно рассказал о каждой картине, хотя на стене высели пустые рамы. А школьники слушали. Я вдруг подумал, а может быть эти школьники и были Клара Шпаковская, ее одноклассники? Вряд ли, конечно, таких совпадений не бывает, но я надеюсь, что эта сцена в «Эрмитаже» когда-нибудь все-таки появится в чьем-нибудь фильме. А фильмов о блокаде будет очень много, в этом я уверен. И в каком-нибудь обязательно расскажут о Кларе, ее маме, ее одноклассниках, соседях дяде Паше, обо всех — говорит режиссер.

Ранее Пятый канал рассказывал об уникальном блокадном дневнике Клары Никитиной (в девичестве Шпаковской — прим.ред.). Когда война докатилась до родного города девочка училась в третьем классе. Тетрадь с воспоминаниями о том страшном времени родные Клары обнаружили совсем недавно, уже после смерти жительницы блокадного Ленинграда.