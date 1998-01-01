Эрмитаж без картин: Режиссер фильма «Ленинград» об истории блокадного города

, 6:15 Интервью 32

Александр Буравский до сих пор жалеет, что история об экскурсии перед пустыми картинными рамами в блокадном «Эрмитаже» так и не вошла в его фильм.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Режиссер и сценарист Александр Буравский снял фильм «Ленинград» уже больше десяти лет назад, но говорит, что до сих пор не может заставить себя пропустить воспоминания блокадников, если они ему попадаются. Даже одинаковые по сути. И до сих пор жалеет, что так и не снял, некоторые сцены.

Буравский рассказал одну историю из жизни осажденного города, которая потрясающе точно передает настрой жителей Ленинграда всех — от мала до велика. Одна из многих, она способна полностью объяснить, почему люди, попавшие в такую чудовищную по своей жестокости ситуацию, выстояли, не сдались, не были сломлены фашистскими агрессорами.

— Я не помню, где я нашел ее, в чьем-нибудь дневнике или в книге «900 дней». Из «Эрмитажа» эвакуировали живопись. Чтобы она занимала меньше места, а его очень экономили, холсты вынули из рам, рамы остались висеть в залах, на стенах. И вот однажды туда пришли школьники на экскурсию, обессиленные от голода девочки и мальчики. Их повел по залам какой-то младший научный сотрудник. Сил у него было еще меньше, но он подробно рассказал о каждой картине, хотя на стене высели пустые рамы. А школьники слушали. Я вдруг подумал, а может быть эти школьники и были Клара Шпаковская, ее одноклассники? Вряд ли, конечно, таких совпадений не бывает, но я надеюсь, что эта сцена в «Эрмитаже» когда-нибудь все-таки появится в чьем-нибудь фильме. А фильмов о блокаде будет очень много, в этом я уверен. И в каком-нибудь обязательно расскажут о Кларе, ее маме, ее одноклассниках, соседях дяде Паше, обо всех — говорит режиссер.

Ранее Пятый канал рассказывал об уникальном блокадном дневнике Клары Никитиной (в девичестве Шпаковской — прим.ред.). Когда война докатилась до родного города девочка училась в третьем классе. Тетрадь с воспоминаниями о том страшном времени родные Клары обнаружили совсем недавно, уже после смерти жительницы блокадного Ленинграда.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:35
Формула любви по Высоцкому: Вторая жена поэта о том, как актер добился ее сердца
6:15
Эрмитаж без картин: Режиссер фильма «Ленинград» об истории блокадного города
5:48
Смерч в аэропорту Антальи сняли на видео очевидцы
5:31
Республика кривых зеркал: Мараховский о пропаганде СМИ Франции
5:15
Российские Ту-160 в небе над Арктикой напугали США и Канаду
4:29
Создана чудо-подушка, которая заглушает звук храпа
3:35
«Восемь дней на что?» — Венесуэла категорически отвергла ультиматум Европы
2:46
Эксперт оценил шансы Емельяненко в бою с Бейдером за чемпионский пояс Bellator
1:58
Дипломаты США покинули представительство в Каракасе
1:39
Тимура Батрутдинова не пустили выступать в США
1:17
При взрыве в кафе в Саратовской области сильно пострадал сотрудник МЧС
0:34
Собчак объяснила, почему устроила скандал на ток-шоу
0:27
Тренеры Степановой и Букина довольны их выступлением на ЧЕ по фигурному катанию
0:03
27 января — Международный день без интернета
0:02
Момент крушения Ту-22М3 в Мурманской области попал на видео
0:02
27 января — День памяти жертв Холокоста
0:01
27 января — День снятия блокады Ленинграда
23:26
Видео: Женщина упала на лед Невы с Володарского моста в Петербурге
23:07
Скончался один из пострадавших в результате пожара в кафе в Саратовской области
22:35
Одного из лидеров «желтых жилетов» ранили в ходе акций протеста в Париже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама