Смерч в аэропорту Антальи сняли на видео очевидцы

Смерч, который обрушился утром в субботу, 26 января, на аэропорт турецкой Анталии, попал на видео. Очевидцы сняли, как вихрь переворачивает автобусы и машины на взлетной полосе. Разыгравшаяся стихия играючи отодвигает в сторону самолеты.

Как сообщил губернатор провинции Мюнир Каралоглу, двенадцать человек госпитализированы с травмами. Ветер, скорость которого достигала 133 метра в секунду, перевернул два автобуса, фургон и два трапа. Поврежденными также оказались один самолет и полицейский вертолет, пишет турецкая газета Hurriyet.

Ранее Пятый канал сообщал, что по данным российского консульства в Турции, россиян в числе пострадавших от стихийного бедствия в Анталье, нет.