Не менее 12 человек пострадали в аэропорту Анталии из-за торнадо

С неожиданной проблемой пришлось столкнуться сотрудникам и пассажирам в аэропорту Анталии — на здание обрушился мощный торнадо. Видеозапись бушующей стихии в сети опубликовали очевидцы.

Как сообщает губернатор провинции Мюнир Каралоглу, от буйства стихии пострадали не менее 12 человек. Также ущерб нанесен нескольким единицам транспорта.

— В результате торнадо в аэропорту перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был также причинен двум самолетам и полицейскому вертолету. Пострадали 12 человек, они доставлены в больницу. Их жизни ничего не угрожает, — сказал Каралоглу в эфире телеканала NTV.

Несмотря на непогоду, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Информации о том, что среди пострадавших есть граждане РФ, в российское консульство в Турции не поступало, сообщает РИА Новости.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что сотрудники аэропорта в Париже эвакуировали пассажиров из-за туфель с подсветкой.