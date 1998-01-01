Германия выплатит блокадникам 12 миллионов евро

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас поприветствовали решение немецких властей о добровольной выплате денежной компенсации за преступления вермахта людям, пережившим блокаду Ленинграда, в размере 12 миллионов евро.
Средства направят на модернизацию госпиталя для ветеранов-блокадников в Санкт-Петербурге и на создание российско-германского центра.
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Ранее Пятый канал сообщал, что военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва» проходит в Ленобласти. В реконструкции сражений, посвященных 75-летию полного снятия блокады Ленинграда, участвуют более тысячи человек.