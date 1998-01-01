Эксперты объяснили жесты Меган Маркл, которая постоянно трогает живот

Эксперты из британских СМИ обсуждают жесты Меган Маркл — герцогиня Сассекская постоянно трогает свой беременный живот и не убирает с него рук на публике, чем взывает бурные обсуждения.

Обозреватели, мнение которых приводит «СтарХит», нашли разные оправдания поведению Маркл. Кэтрин Грейвс указывает на сугубо биологическое происхождение жестов герцогини — в инстинкте матери заложено желание трогать живот. Это вызывает выделение гормона окситоцина, который помогает при родах.

Лиз Джонсон предложил другую версию — таким образом Маркл пытается показать, что с ней нужно обращаться бережно и нежно. Наконец, некоторые заподозрили Меган в банальном желании привлечь внимание к беременности.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как британская пресса обрушилась на Меган Маркл из-за авокадо.