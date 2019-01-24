Тюменский блогер устроил уличный заезд с оружием — видео

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Артем Таликов опубликовал ролик в Instagram, на котором он с несколькими молодыми людьми едет по улице, демонстрируя предметы, похожие на оружие.

Фото: ВКонтакте @Артем Таловиков

Тюменский блогер Артем Таловиков записал провокационное видео, в котором он и еще несколько человек едут по улице, выглядывая из окон и люков внедорожника. В руках у любителей экстремальной езды предметы, очень похожие на автоматы Калашникова. Видео опубликовано в Instagram.

 
 
 
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Публикация от Артем Таловиков (@artem_talovikov)

— Вечерний ураган. В магазин за хлебушком. Момент с выстрелами пришлось убрать. Так как с боевых АК-47 стрельба запрещен, — подписал Таликов под видео, намекая на то, что оружие реально.

— Не мозги, а Кока-Кола…полный зироу, — негодуют комментаторы.

Издание URA.RU обратилось в Главное управление МВД по Тюменской области, где им объяснили, что действия Таловикова проверяются. Сам молодой человек пока никак не прокомментировал этот инцидент.

Ранее Пятый канал публиковал видео из зала суда, где назначали наказание блогерам, перекрывшим Арбат.

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