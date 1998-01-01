Дуэль между сенатором РФ и депутатом Рады может пройти 4 февраля

Депутат Верховной рады Борислав Береза принял вызов на дуэль, который ему бросил российский сенатор Игорь Морозов после инцидента с журналисткой Ольгой Скабеевой. Об этом сообщает URA.RU.

Украинский парламентарий заявил на своей странице в Facebook, что готов встретиться с оппонентом у дверей Рады в полдень 4 февраля.

— А там разберемся. Может, вожжами отвоспитываю его, а может, оглоблей. Пока не решил. В процессе разберусь, — написал Береза.

Сенатор Совфеда Морозов ранее выбрал пистолет «Удав» в качестве оружия и предложил украинскому депутату выбрать место и время для дуэли.

Ранее Пятый канал рассказывал о конфликте Березы с российской журналисткой Ольгой Скабеевой во время пресс-подхода к вице-спикеру Рады Ирине Геращенко. Сотрудницу телеканала «Россия 1» сначала оттолкнули от украинского политика, а потом не дали задать вопрос.