Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в instagram, пишет Утро.ру.
Шоумен продемонстрировал неумытое лицо и отметил, что обычно дома выглядит получше. Свой долгий сон Галкин объяснил зимней погодой и показал фанатам метель за окном.
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Далее речь пошла о кудрях Максима. Он заявил, что это естественное состояние его волос, а не химия.
— У меня все спрашивают — это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок, — пояснил муж Аллы Пугачевой.
Фолловеры Галкина оценили утренний посыл звезды — особенно прическу.
Ранее Пятый канал рассказывал о жалобе Галкина на дочь, которая постоянно обыгрывает его в домино.