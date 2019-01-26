Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в instagram, пишет Утро.ру.

Шоумен продемонстрировал неумытое лицо и отметил, что обычно дома выглядит получше. Свой долгий сон Галкин объяснил зимней погодой и показал фанатам метель за окном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Янв 2019 в 12:14 PST

Далее речь пошла о кудрях Максима. Он заявил, что это естественное состояние его волос, а не химия.

— У меня все спрашивают — это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок, — пояснил муж Аллы Пугачевой.

Фолловеры Галкина оценили утренний посыл звезды — особенно прическу.

Ранее Пятый канал рассказывал о жалобе Галкина на дочь, которая постоянно обыгрывает его в домино.