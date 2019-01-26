«В быту я намного симпатичнее» — Галкин спросонья обратился к фанатам

, 18:38 Видео 31

Шоумен опубликовал домашнее видео в социальной сети, где раскрыл некоторые свои секреты.

Фото: instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение к подписчикам и опубликовал его в instagram, пишет Утро.ру.

Шоумен продемонстрировал неумытое лицо и отметил, что обычно дома выглядит получше. Свой долгий сон Галкин объяснил зимней погодой и показал фанатам метель за окном.

 
 
 
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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Далее речь пошла о кудрях Максима. Он заявил, что это естественное состояние его волос, а не химия.

— У меня все спрашивают — это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок, — пояснил муж Аллы Пугачевой.

Фолловеры Галкина оценили утренний посыл звезды — особенно прическу.

Ранее Пятый канал рассказывал о жалобе Галкина на дочь, которая постоянно обыгрывает его в домино.

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