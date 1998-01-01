Видео: Музей Дома радио в годовщину снятия блокады переполнен посетителями

В годовщину полного снятия блокады Ленинграда в музей Дома радио, откуда велось непрерывное вещание, нескончаемым потоком идут посетители: жители Петербурга с детьми, ветераны Великой Отечественной войны, гости города.

Именно отсюда жители замерзающего и голодающего города на Неве, несмотря на постоянные обстрелы, получали новости с фронта. По радио объявлялась воздушная тревога.

У микрофона выступали Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Мария Петрова, журналисты Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев, Матвей Фролов и другие.

Историческая премьера Седьмой Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича состоялась 9 августа 1942 года в Большом зале Филармонии и транслировалась по радио в каждый дом.

Для ленинградцев радиопередачи и звук метронома стали символом жизни в осажденном городе.

Вблизи Дома радио для петербуржцев и гостей города организован также интерактивный проект «Улица жизни», на котором представлены образцы боевой и гражданской техники, элементы быта горожан.

Кольцо блокады Ленинграда замкнулось 8 сентября 1941 года. 18 января 1943 года отчаянными усилиями войск двух фронтов удалось пробить коридор в осажденный город, но окончательно снять блокаду удалось лишь 27 января 1944 года. Блокада Ленинграда продлилась 872 дня, — больше, чем любого другого города в период Второй мировой войны. За это время по различным данным погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона горожан.

Как сообщал Пятый канал, в преддверии 75-летия полного снятия блокады Ленинграда в павильоне патриотического объединения «Ленрезерв» открылась выставка с подлинными экспонатами из осажденного города.