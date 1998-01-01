Большинство россиян против передачи Японии Южных Курил

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77% опрошенных граждан России высказались против передачи части островов Курильской гряды Стране восходящего солнца.

Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей

Большинство россиян против передачи четырех островов Курильской гряды Японии. Такие результаты озвучили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает URA.RU.

Также согласно проведенному исследованию выяснилось, что 79% граждан России знают о том, что Страна восходящего солнца претендует на российские земли, но 77% респондентов выступают против передачи территорий соседям.

29% опрошенных заявили, что вопрос о принадлежности островов уже решен, еще 10% отметили, что Курилы были отвоеваны советской армией. За то, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи должны отойти Японии высказались 14% респондентов. Половина из них при этом отметила, что это нужно сделать для заключения мирного договора и развития отношений между странами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жители Южных Курил обеспокоены территориальными претензиями Японии.

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