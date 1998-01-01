Большинство россиян против передачи Японии Южных Курил

Большинство россиян против передачи четырех островов Курильской гряды Японии. Такие результаты озвучили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает URA.RU.

Также согласно проведенному исследованию выяснилось, что 79% граждан России знают о том, что Страна восходящего солнца претендует на российские земли, но 77% респондентов выступают против передачи территорий соседям.

29% опрошенных заявили, что вопрос о принадлежности островов уже решен, еще 10% отметили, что Курилы были отвоеваны советской армией. За то, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи должны отойти Японии высказались 14% респондентов. Половина из них при этом отметила, что это нужно сделать для заключения мирного договора и развития отношений между странами.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жители Южных Курил обеспокоены территориальными претензиями Японии.