«Плетутся непонятные интриги»: Боярский осудил Карпина за невызов Глушенкова в сборную

Михаил Боярский назвал безобразием невызов Максима Глушенкова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин совершил ошибку, не вызвав на предстоящие товарищеские матчи хавбека «Зенита» из Санкт-Петербурга Максима Глушенкова. Такое мнение высказал народный артист РСФСР Михаил Боярский газете «Спорт-Экспресс».

Он назвал отсутствие полузащитника в составе национальной команды «полнейшим безобразием». Актер отметил, что Глушенков является лучшим футболистом российского первенства.

«Странно, что его нет в команде национальной команды. Его отсутствие скажется на команде. Плетутся какие-то непонятные интриги», — заявил Боярский.

Ранее наставник озвучил состав российской сборной на товарищеские встречи против Узбекистана и Венесуэлы. В него вошли 28 футболистов: помимо представителей клубов Российской Премьер-лиги, в итоговой заявке оказались и игроки, выступающие за зарубежные клубы. Глушенкова в списке не было.

Игрок «Зенита» в сезоне 2026/2027 РПЛ провел 13 игр и забил десять мячей. В списке бомбардиров он делит первое место со своим одноклубником Александром Соболевым.

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