Украинский конфликт оказался не первым пунктом: куда повернули переговоры

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби начались с вопросов безопасности

Сегодня состоялся первый раунд переговоров России, США и Украины. Почти четыре часа консультаций — и стороны решили продолжить встречу завтра, в том же составе. Причем на первый план сегодня вышел не сам украинский конфликт, а более широкие вопросы безопасности. Что же оказалось в начале повестки? И кто пытался вмешаться в переговорный процесс? Расскажет корреспондент «Известий» Павел Кузнецов. Он передает из Эмиратов.

Несмотря на то, что до итогов переговоров еще далеко и никаких заявлений от делегаций пока не последовало, кое-какие выводы уже можно сделать. Например, как сообщают источники, в первой части трехсторонней встречи тема Украины вообще не обсуждалась. А украинцы, тем не менее, за столом были. Так о чем тогда шла речь?

«Мы пытаемся определить, что не получилось, почему мы оказались в такой ситуации. Надеюсь, мы сможем создать новые правила, которые приведут нас к десятилетиям, если не столетиям, мира», — заявил зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Что бы это значило? — гадают эксперты по всему миру. Но в целом конкретные пункты, которые обсуждают на переговорах делегации, — секрет. Как и то, где именно проходит встреча, — журналистов тоже обязали молчать. На открытой части — очень сдержанные и дипломатичные фразы с каждой стороны.

«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе — наша делегация стала больше и еще более профессиональной — позволит нам продвинуться на пути к миру», — заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Тем не менее за подобными протокольными вещами тоже скрыто много деталей. На камеры глава украинской переговорной группы Рустем Умеров выбрал для диалога сильно не родной для себя английский язык.

«Мы также сосредоточимся на целях этой встречи, чтобы прийти к конкретным результатам», — заявил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

Но, как уверяют источники, за закрытыми дверями российская и украинская делегации общались на русском.

В эти двери не смогли зайти сегодня европейцы. Которых, собственно, на переговоры и не звали, а они приехали. Перед стартом трехстороннего диалога инструктаж для украинской делегации провели советники из Франции, Германии, Великобритании, даже НАТО, ну и посланник Урсулы фон дер Ляйен — вот он улыбается по левую руку от главы фракции «Слуга народа».

Европейцы так жаждали оказаться за столом переговоров, так долго спорили между собой, кто из них должен представлять ЕС, что в итоге официального приглашения не получили.

По совпадению, как раз накануне старта переговоров о мире в якобы миролюбивом ЕС стартовали масштабные учения так называемой «коалиции желающих». Желающих набралось 11 стран — по паре сотен солдат с каждой. А сегодня вообще внезапное заявление: Евросоюз официально объявил о намерении обеспечить свое военное присутствие на территории Украины.

«Пора перестать заниматься самобичеванием. Франция, Великобритания и Германия действительно будут присутствовать в зале переговоров. Вы сами увидите фотографии и видеокадры», — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Вот те самые обещанные фото и видеокадры. Россия — на месте, США — присутствуют, украинцы здесь. Ни одного представителя ЕС. Госсекретарь США Марко Рубио, комментируя на полях саммита G7 переговоры в Абу-Даби, намекнул — европейцы, конечно, нужны для переговоров, но не прямо сейчас.

«Наша цель — со временем расширить трехсторонний формат переговоров, чтобы за столом находились не только США, Украина и Россия, но и представители европейских стран, которые смогут напрямую участвовать в обсуждениях», — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

А в это время Зеленский отправился в Копенгаген. Там дела финансовые, они поважнее…

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