Актер, сыгравший Меркьюри в «Богемской рапсодии», стал лучшим по версии Гильдии киноактеров США

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Главная награда профессионального объединения досталась кинокомиксу «Черная пантера».

Фото, видео: Globallookpress.com

Американец Рами Малек получил премию «Лучший актер» за роль Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» на 25-й церемонии вручения наград Гильдии киноактеров США, передает ТАСС.

В этой номинации с Малеком конкурировали Кристиан Бэйл («Власть»), Брэдли Купер («Звезда родилась»), Вигго Мортенсен («Зеленая книга») и Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

Главную премию Гильдии «Лучший актерский состав в художественном фильме» получил коллектив кинокомикса «Черная пантера». Картина обошла ленты «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Звезда родилась», «Безумно богатые азиаты».

25-я ежегодная церемония вручения наград Гильдии киноактеров США прошла в Лос-Анджелесе. В объединение входят около 165 тысяч артистов кино и телевидения. Члены Гильдии не выбирают лучший фильм и сериал, а главной наградой является премия актерскому составу.

Ранее Пятый канал рассказывал о российском актере Владимире Машкове, который получил «Золотого орла» за роль в фильме «Движение вверх».

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