Жителям РФ предложили зарабатывать на своих персональных данных

, 15:29 168

По мнению специалистов для того, чтобы торговля персональными данными стала возможной, необходимо немного изменить закон «Об информации».

Фото: www.globallookpress.com

Россияне смогут заработать на персональных данных и принести в казну миллиарды рублей. В этом уверены специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). Стоит только немного подкорректировать закон «Об информации». Сообщает URA.RU.

Специалисты фонда оценивают доход от легальной торговли персональными данных на интернет-рынке в пределах от 15 до 60 тысяч рублей в год, а если продавцы зарегистрируются как самозанятые, то с этих денег госказна сможет получать не один миллиард прибыли от уплаты налогов.

В настоящее время, по мнению специалистов ФРИИ нет однозначного понимания, кому принадлежат персональные данные россиян.

Из-за этого некоторые операторы продают их заинтересованным компаниям без согласия людей, а другие, наоборот, опасаются ими торговать, тем самым сдерживая развитие легального рынка, пишет газета «Коммерсант».

Фонд предлагает ввести понятие «деперсонализированные данные» и разрешить их свободное обращение на рынке. ФРИИ уже подготовил проект изменений закона «Об информации».

Ранее Пятый канал рассказывал, как несколько месяцев в брошенном помещении миграционной службы в Москве фактически в свободном доступе находились несколько десятков паспортов, папки с уголовными и административными делами и другие документы.

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