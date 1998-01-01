Два пассажирских самолета опасно сблизились над Ростовской областью

Два пассажирских самолета оказались в понедельник, 28 января, в опасной близости друг от друга в небе над Ростовской областью. Как сообщает «Интерфакс», командир Boeing, летевшего из Стамбула в Москву с сотней пассажиров на борту, сообщил диспетчерам о срабатывании предупреждения об опасном сближении с бизнес-джетом Falcon, который двигался встречным курсом. Вертикальное расстояние между самолетами составляло всего 350 метров.

— Экипаж лайнера экстренно набрал высоту, чтобы избежать потенциальной опасности. Самолеты благополучно разошлись, — цитирует агентство сообщение источника в авиадиспетчерских службах.

Ранее Пятый канал рассказывал, как неизвестный лайнер чуть не столкнулся над Черным морем с аэробусом, выполнявшим рейс Анталья — Москва.