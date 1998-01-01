Сборная России по санному спорту впервые в истории стала чемпионом мира в командной гонке, которая прошла 27 января в немецком Винтерберге, сообщает ТАСС.

По итогам завершившегося чемпионата российские саночники заняли третье место в неофициальном медальном зачете, завоевав две бронзовые и одну золотую награды. «Золото» в эстафете выиграли Татьяна Иванова, Семен Павличенко и экипаж «саней-двоек» Владислава Южакова и Юрия Прохорова. Две «бронзы» достались также Павличенко.

Первыми в зачете стали спортсмены из Германии, вторыми — из Австрии.

— Победить немцев на их трассе с преимуществом в 0,5 секунды — это очень дорогого стоит, если оценивать выступление нашей команды по пятибалльной шкале, я бы поставила ей за эстафету «десятку» , — заявила в разговоре с агентством президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские лыжники завоевали «золото» и «серебро» на этапе Кубка мира в Швеции.