Петербургские коммунальщики вышли в ночные смены для борьбы со снегопадом

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Снегоуборочная техника работала на улицах Петербурга всю ночь, чтобы ликвидировать избыток снега на дороге и тротуарах.

Фото, видео: Известия/ Константин Кокошкин; Пятый канал

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Погода 3528

На уборку снега в Петербурге в ночную смену вышли более тысячи единиц спецтехники. Уборка проходила в ночь с 19 на 20 января.

Потребность в таком интенсивном режиме работы возникла из-за погодных условий в городе — уже несколько суток Петербург буквально заваливает снегом. В штатном режиме коммунальные службы не успевают оперативно привести улицы в порядок, на проезжей части и тротуарах постоянно собирается снежная «каша», наземный транспорт то и дело встает в многочасовые пробки.

— Ночные смены в дорожных предприятиях выходят на линию. В списке адресов, откуда ночью будут вывозить снег — 127 пунктов, — цитирует издание «Экономика сегодня» городской комитет по благоустройству.

Вместе со снегоуборочной техникой на облагораживание улиц Северной столицы вышли и обычные дворники — они помогают загрузить в машины снег и лопатами убирают с дорог остатки сугробов. При этом схема движения таких смешанных «бригад» строго прописана.

— У каждой колонны свой участок есть. Не одна колонна работает у нас, много их, и у каждой — свой участок, — рассказывают рабочие.

Несмотря на то, что рядовые петербуржцы считают эту зиму одной из самых снежных за последние годы, коммунальщики остаются спокойны. Специалисты считают, что осадков выпало не настолько много, чтобы не справиться с их ликвидацией.

— В этом году снега-то побольше, приходится иногда даже и в выходные на работу выйти, но это нормально, в порядке вещей. Убирать-то надо, — убеждены сотрудники коммунальных служб города.

За время ночных дежурств порядка 1160 снегоуборочных машин привели в порядок исторические районы в южной, юго-западной и северной частях Петербурга. От снега также очищены Володарский мост, улицу Бабушкина, Малоохтинскую набережную, проспекты Белевского и Пятилеток. Кроме того, снегоуборочная техника побывала в Ломоносове, Петродворце, Колпино, Пушкине, Кронштадте и Зеленогорске.

Накануне, глава Петербурга Александр Беглов лично проинспектировал уборку снега в городе, после чего созвал экстренное ночное совещание глав администраций районов Северной столицы.

Тема:
Погода 3528
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