Сын Бориса Немцова впервые стал отцом

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В семье погибшего политика произошло пополнение.

Фото: Instagram @a.a_nemtsova

Сын погибшего политика Бориса Немцова Антон впервые стал отцом. Об этом в Instagram сообщила новоиспеченная бабушка семейства Екатерина Одинцова.

 
 
 
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Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend)

— Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше! Мальчик Борис. Слава Богу за все, — написала она.

— В полку бабушек прибыло! Поздравляю! — ответил ей в комментариях один из подписчиков.

Также 23-летнего сына Немцова Антона и его жену Анну в Telegram-канале поздравила журналистка Ксения Собчак.

— Поздравляю, ребят! — порадовалась она за молодых супругов.

Антон и Анна сыграли свадьбу летом 2018 года после полугода романтических отношений. Как передавали тогда ряд СМИ, торжество прошло на Рублевке и отличалось особым размахом.

 
 
 
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Это самый невероятный, трогательный ДЕНЬ в нашей жизни ✨🕊❤️Как же мы любим нашу СЕМЬЮ🙏🏼 ❤️#семейныйочаг🕯

Публикация от Anna (@a.a_nemtsova)

Ранее Пятый канал сообщал о свадьбе актрисы Анастасии Макеевой. 

 
 
 
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Публикация от Анастасия Макеева (@makeevan)

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