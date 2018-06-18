Сын Бориса Немцова впервые стал отцом

Сын погибшего политика Бориса Немцова Антон впервые стал отцом. Об этом в Instagram сообщила новоиспеченная бабушка семейства Екатерина Одинцова.
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— Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше! Мальчик Борис. Слава Богу за все, — написала она.
— В полку бабушек прибыло! Поздравляю! — ответил ей в комментариях один из подписчиков.
Также 23-летнего сына Немцова Антона и его жену Анну в Telegram-канале поздравила журналистка Ксения Собчак.
— Поздравляю, ребят! — порадовалась она за молодых супругов.
Антон и Анна сыграли свадьбу летом 2018 года после полугода романтических отношений. Как передавали тогда ряд СМИ, торжество прошло на Рублевке и отличалось особым размахом.
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Это самый невероятный, трогательный ДЕНЬ в нашей жизни ✨🕊❤️Как же мы любим нашу СЕМЬЮ🙏🏼 ❤️#семейныйочаг🕯
Ранее Пятый канал сообщал о свадьбе актрисы Анастасии Макеевой.
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