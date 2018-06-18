Сын Бориса Немцова впервые стал отцом

Сын погибшего политика Бориса Немцова Антон впервые стал отцом. Об этом в Instagram сообщила новоиспеченная бабушка семейства Екатерина Одинцова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Одинцова (@odintsovaprtrend) 28 Янв 2019 в 2:43 PST

— Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше! Мальчик Борис. Слава Богу за все, — написала она.

— В полку бабушек прибыло! Поздравляю! — ответил ей в комментариях один из подписчиков.

Также 23-летнего сына Немцова Антона и его жену Анну в Telegram-канале поздравила журналистка Ксения Собчак.

— Поздравляю, ребят! — порадовалась она за молодых супругов.

Антон и Анна сыграли свадьбу летом 2018 года после полугода романтических отношений. Как передавали тогда ряд СМИ, торжество прошло на Рублевке и отличалось особым размахом.

Ранее Пятый канал сообщал о свадьбе актрисы Анастасии Макеевой.