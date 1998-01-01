Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтикой

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель. Для ее перехвата из состава дежурных сил по противовоздушной обороне в воздух был поднят истребитель Су-27.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США.

После того, как иностранный самолет удалился от российской границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Как сообщал Пятый канал, 24 января также над нейтральными водами Балтийского моря российский Су-27 поднялся в воздух для перехвата шведского разведчика.