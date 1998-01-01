Массовая драка произошла днем в понедельник, 28 января, прямо на проезжей части Олимпийского проспекта в Сочи. Как стало известно Пятому каналу, мужчина 1994 года рождения припарковал свой автомобиль, вышел из него, но неожиданно к нему приблизились четверо и стали избивать его, в том числе, куском арматуры.

Пятый канал

Ему удалось достать из машины травматический пистолет и произвести несколько выстрелов, однако его снова повалили на землю и продолжили наносить побои. В какой-то момент к ним подбежали другие прохожие и началась потасовка.

Пятый канал

Все это происходило на глазах у полицейского, который сначала попытался пресечь нарушение общественного порядка, однако затем вызвал подкрепление.

Пятый канал

Как сообщили Пятому каналу в местном УВД, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. При этом представитель ведомства подтвердил, что пистолет был травматический.

Пятый канал

Ранее Пятый канал рассказывал о массовой драке иностранных студентов в столичном общежитии.