Иван Ургант высмеял авторов светских хроник

Иван Ургант посмеялся над журналистами, опубликовав в своем Instagram тройное селфи из лифта, сопроводив его пародией на заметку в светских хрониках.
На снимках Ургант предстает в трех разных образах, которые, оценив шутку, принялись обсуждать подписчики.
— 50 оттенков Урганта.
— Модный приговоръ?
— Телефон что ли новый?
— Даа… на втором фото какой-то Брюс Уиллис.
— Вот все мне нравилось в Вас, Иван, но сейчас мне не нравится, что на Вас маска Шуфутинского. Вернитесь в свое тело, — пишут они.
Но больше всего комментаторам понравилась авоська с принцессами.
— А дома дочь Ивана, ищет свою сумку для сменки, — сострил один из пользователей.
В первых числах января, как сообщал Пятый канал, Иван Ургант наповал сразил своих поклонников новой прической «под Котовского», никто даже не обратил внимания на его новенький голубой велосипед.