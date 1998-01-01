Иван Ургант высмеял авторов светских хроник

, 22:44 Фото 54

Известный телеведущий опубликовал тройное селфи из лифта и сам же его прокомментировал. Подписчики шутку оценили и посмеялись над Ургантом.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Иван Ургант посмеялся над журналистами, опубликовав в своем Instagram тройное селфи из лифта, сопроводив его пародией на заметку в светских хрониках.

— Известный телеведущий Иван Ургант (40 лет) редко балует своих подписчиков действительно интересными фото. Вот и на этот раз он опубликовал идиотский коллаж из собственных селфи сделанных при помощи зеркала в лифте. Как утверждает Иван, снимки сделаны с разницей в 4 минуты. Но мы-то с вами понимаем, что это очередная сомнительная хохма шоумена. Подписывайтесь на наш канал и следите за самыми скандальными новостями российского шоу-бизнеса! — написал телеведущий сам о себе.

instagram @ urgantcom

На снимках Ургант предстает в трех разных образах, которые, оценив шутку, принялись обсуждать подписчики.

— 50 оттенков Урганта.

— Модный приговоръ?

— Телефон что ли новый?

— Даа… на втором фото какой-то Брюс Уиллис.

— Вот все мне нравилось в Вас, Иван, но сейчас мне не нравится, что на Вас маска Шуфутинского. Вернитесь в свое тело, — пишут они.

Но больше всего комментаторам понравилась авоська с принцессами.

— А дома дочь Ивана, ищет свою сумку для сменки, — сострил один из пользователей.

В первых числах января, как сообщал Пятый канал, Иван Ургант наповал сразил своих поклонников новой прической «под Котовского», никто даже не обратил внимания на его новенький голубой велосипед.

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