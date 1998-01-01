Россиян не существует, а Русь украли у Украины: Новые теории политологов Незалежной

Украинский политолог не верит в существование россиян. По мнению Олега Соскина, Русь была украдена у украинцев Петром I.

Аргумент в защиту тезиса Соскин приводит только один — мол, слово «Русь» было образовано как калька с латинского названия — Rus. И даже на международных соревнованиях спортсмены выступают с надписью «Russia». Казалось бы, все закономерно, но именно на этом звене цепочки логика политолога дает сбой. Сразу после этого примера Соскин всерьез утверждает, что слово «Русь» — это протоназвание Украины, подло и без стеснения выкраденное Всероссийским императором Петром I. Ну а раз Русь была украдена, то и жителей ее не существует.

— На самом деле это — наше название. Именно Петр I украл название Русь у нашего народа. Так что Русь — это протоназвание Украины. И поэтому никаких россиян не существует, — сообщил горе-эксперт порталу «Главред».

В этом утверждении четко прослеживается стремление Киева угодить антироссийски настроенным государствам, да еще и сделать это очень вычурно. Литовцы, например, во времена существования Руси понимали под этим термином только Юго-Западную часть государства, в которую в том числе входили киевские земли.

Вместо россиян на территории России проживают, по мнению Соскина, кто угодно, только не русские. А вместе их чуть ли не силой удерживает самая главная страшилка современной Украины — Владимир Путин.

— Вообще, россиян нет как таковых. Это — набор национальных республик с разными национальными этносами: финно-угорскими, тюркскими, уральскими и так далее. И как только не станет Путина, эти этносы начнут строить свои собственные государства, — заявляет Соскин.

После этого фееричного заявления воображение политолога начинает рисовать совсем уж фантастичные картины. И хотя описанные перспективы совершенно не стыкуются с реальностью — они прямо-таки утопичны для Украины. Злая и страшная Россия перестанет существовать, а новообразованные государства наперебой кинутся набиваться Незалежной в друзья — чтобы растерзанная внутренними кризисами страна помогла им стать самостоятельными.

— Государства, которые есть в РФ, начнут строить свое собственное будущее. И им будет не до Украины. Наоборот, они захотят видеть Украину своим союзником, который будет им помогать выстраивать свое государства , — мечтает мужчина.

И вся эта украинская идиллия строится только на уверенности в том, что Русь когда-то якобы была украдена как наименование на рубеже XVII–XVIII веков. О том, что Русь объединяла в себе все славянские народы, политолог предпочитает не вспоминать.

Кажется, в Незалежной уже не знают, как оправдать свои неудачи. Недавно депутат украинской партии «За жизнь» обвинил в творящемся в стране хаосе инопланетян. На себя ответственность за развал государства брать, видимо, не хочет никто.