Председатель Совфеда предупредила о пресечении попыток отрицания Холокоста

В Москве, в еврейском музее, в память о жертвах холокоста зажгли шесть свечей в знак скорби по шести миллионам погибших. Там же открыли выставку дневников Анны Франк — девушки, пережившей ужасы. В экспозиции воспоминания шести ее сверстниц, которые оказались в еврейских гетто и зонах оккупации.

— В России свято чтят память жертв Холокоста. Это наша общая скорбь. Мы воспринимаем эту катастрофу, как боль всего нашего многонационального народа. В нашей стране мы пресекали и будем пресекать любые попытки отрицания Холокоста, — сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федераций России.

27 января во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста, именно в этот день в 1945 м году — советские войска освободили узников Освенцима. И очень странно, что накануне у стен этого лагеря смерти, в котором погибли миллионы, и не только евреев. Польские националисты устроили антисемитскую акцию, они призывали «освободить Польшу от евреев». Среди участников этой демонстрации были польские политики и премьер-министр страны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в День памяти жертв Холокоста националисты провели марш в Аушвиц-Биркенау.