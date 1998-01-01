Председатель Совфеда предупредила о пресечении попыток отрицания Холокоста

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На открытии в Москве выставки дневников Анны Франк Валентина Матвиенко заявила, что в России чтят память жертв массового уничтожения нацистами европейских евреев.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Геодакян Артем

В Москве, в еврейском музее, в память о жертвах холокоста зажгли шесть свечей в знак скорби по шести миллионам погибших. Там же открыли выставку дневников Анны Франк — девушки, пережившей ужасы. В экспозиции воспоминания шести ее сверстниц, которые оказались в еврейских гетто и зонах оккупации.

— В России свято чтят память жертв Холокоста. Это наша общая скорбь. Мы воспринимаем эту катастрофу, как боль всего нашего многонационального народа. В нашей стране мы пресекали и будем пресекать любые попытки отрицания Холокоста, — сказала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федераций России.

27 января во всем мире отмечают День памяти жертв Холокоста, именно в этот день в 1945 м году — советские войска освободили узников Освенцима. И очень странно, что накануне у стен этого лагеря смерти, в котором погибли миллионы, и не только евреев. Польские националисты устроили антисемитскую акцию, они призывали «освободить Польшу от евреев». Среди участников этой демонстрации были польские политики и премьер-министр страны.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в День памяти жертв Холокоста националисты провели марш в Аушвиц-Биркенау.

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