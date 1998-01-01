«Огромная любовь и ответственность»: Маликов переживает за воспитание сына

Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов недавно вновь стал отцом. В рамках эфира программы «Привет, Андрей», артист рассказал о своих новых переживаниях. Музыкант признался, что отцовство — это не только большая радость, но и новая ответственность. Справиться со всеми хлопотами в 48 лет не так-то просто, однако исполнитель надеется, что что ему хватит сил и здоровья, чтобы вырастить сына.
Дочь Дмитрия Маликова Стефания Данилова помогает отцу ухаживать за братом. В эфире шоу она призналась, что любит проводить время с малышом и старается воспитывать его как настоящего мужчину.
Дмитрий рад, что в его семье сложились такие теплые отношения между родственниками. Певец уверен, что опыт общения с маленьким ребенком поможет Стефании в семейной жизни.
Ранее Пятый канал сообщал, что в семействе певца Дмитрия Маликова произошло пополнение. Девятнадцатилетний племянник исполнителя стал отцом.