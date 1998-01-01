«Огромная любовь и ответственность»: Маликов переживает за воспитание сына

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Российский исполнитель надеется, что ему хватит сил и здоровья, чтобы вырастить ребенка.

Фото: www.globallookpress.com

Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов недавно вновь стал отцом. В рамках эфира программы «Привет, Андрей», артист рассказал о своих новых переживаниях. Музыкант признался, что отцовство — это не только большая радость, но и новая ответственность. Справиться со всеми хлопотами в 48 лет не так-то просто, однако исполнитель надеется, что что ему хватит сил и здоровья, чтобы вырастить сына.

— Сын — это услада моих очей. Он мне улыбается, ждет, реагирует. Первое слово, которое он сказал, было «папа». Это огромная любовь и, конечно, новая ответственность. Я человек уже взрослый, поэтому хочется быть здоровым и богатым, потому что его надо еще растить долго-долго— поделился певец.

Дочь Дмитрия Маликова Стефания Данилова помогает отцу ухаживать за братом. В эфире шоу она призналась, что любит проводить время с малышом и старается воспитывать его как настоящего мужчину.

Дмитрий рад, что в его семье сложились такие теплые отношения между родственниками. Певец уверен, что опыт общения с маленьким ребенком поможет Стефании в семейной жизни.

— Хорошей мамой будет. Строгой, но очень хорошей— подчеркнул музыкант.

Ранее Пятый канал сообщал, что в семействе певца Дмитрия Маликова произошло пополнение. Девятнадцатилетний племянник исполнителя стал отцом.

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