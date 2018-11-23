«Он мой отец»: Возможный внебрачный сын солиста «Иванушек» впервые дал интервью

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Двадцатилетний Игорь уверен, что его папа — покойный солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев.

Фото: Global look press © Anatoly Lomokhov

Бывший участник популярной в «девяностые» группы «Иванушки International» Олег Яковлев скоропостижно скончался летом 2017 года из-за пневмонии. После смерти артиста выяснилось, что у него мог быть внебрачный сын, которому уже 20 лет. Молодой человек впервые появился на публике и дал интервью на программе Андрея Малахова «Прямой эфир».

Как сообщила юрист Элина Мазур, матерью молодого человека по имени Игорь стала некая Татьяна Яковлева, которую певец представлял как племянницу. Теперь женщина хочет, чтобы их с артистом ребенок получил полагающееся ему наследство.

Сам Игорь признался, что до сих пор переживает из-за смерти отца. Также он рассказал о своих отношениях с Яковлевым.

— Папа всегда хотел это скрыть, утаить. Он не хотел привлекать к этому внимание, чтобы СМИ не узнали о нашей семье. Помню его всегда в хорошем настроении. У нас отношения были очень близкие, теплые. Я с ним всегда мог поговорить на любую тему. Я задавал ему вопросы, и он мне как-то по-отцовски отвечал на них. Конечно, он мой отец. Он знал, когда меня побаловать подарком или сводить куда-нибудь. Мог быть и построже, стукнуть по столу и сказать что-нибудь такое, — поделился молодой человек.

Для съемок программы Игорь и его мама Татьяна сдали образцы ДНК для проведения генетического теста, результаты которого пока неизвестны.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что к ДНК-тесту решил прибегнуть и актер Александр Головин, чтобы выявить или исключить родственные связи с девочкой, которую бывшая возлюбленная артиста называет его дочерью.

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