«Это восторг!»: Сергей Безруков представил новый клип своей музыкальной группы

, 6:34 Видео 41

Актер и руководитель Московского Губернского драматического театра Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях клип на новую песню группы «Крестный папа», в которой он выступает в качестве солиста.

Фото, видео: Youtube @Sergey Bezrukov

У группы «Крестный папа», лидером которой является актер Сергей Безруков, вышел клип на песню «Твои письма». Видео Безруков опубликовал в социальных сетях.

Видеоряд ролика собран из кадров фильма «Заповедник». Ленту сняла супруга Сергея — Анна Матиссон, а сам Безруков исполнил в ней главную роль. Песня также использовалась как саундтрек к картине. Короткое превью клипа артист опубликовал на своей странице в Instagram, отметив, что полную версию можно посмотреть на YouTube. Подписчики Сергея поспешили расхвалить новую работу артиста.

— Это восторг!

— Ваш голос это просто бальзам для души!

— Какая невероятная романтика. Какой красивый клип. Прелесть. Красота. А ваш голос такой красивый, — пишут поклонники Безрукова.

А вот новый клип Наташи Королевой пользователям пришелся не по душе — ранее Пятый канал рассказывал о том, как подписчики раскритиковали короткое видео со съемок, которое выложила певица.

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