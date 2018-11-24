«Это восторг!»: Сергей Безруков представил новый клип своей музыкальной группы

У группы «Крестный папа», лидером которой является актер Сергей Безруков, вышел клип на песню «Твои письма». Видео Безруков опубликовал в социальных сетях.

Видеоряд ролика собран из кадров фильма «Заповедник». Ленту сняла супруга Сергея — Анна Матиссон, а сам Безруков исполнил в ней главную роль. Песня также использовалась как саундтрек к картине. Короткое превью клипа артист опубликовал на своей странице в Instagram, отметив, что полную версию можно посмотреть на YouTube. Подписчики Сергея поспешили расхвалить новую работу артиста.

— Это восторг!

— Ваш голос это просто бальзам для души!

— Какая невероятная романтика. Какой красивый клип. Прелесть. Красота. А ваш голос такой красивый, — пишут поклонники Безрукова.

А вот новый клип Наташи Королевой пользователям пришелся не по душе — ранее Пятый канал рассказывал о том, как подписчики раскритиковали короткое видео со съемок, которое выложила певица.