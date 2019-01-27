«Мать-кукушка»: Певица Елка впервые показала своих подросших дочерей

Певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка, опубликовала совместные фото с двумя девушками. Снимки появились на странице артистки в Instagram.

На фото певица позирует в центре кадра, а девочки, Валерия и Александра, стоят по бокам от певицы. Все трое выбрали для фото кроссовки, черные лосины и черные водолазки. Фото Елка подписала настолько неоднозначно, что даже те, кто был убежден, что у певицы нет детей, поверили в обратное.

— Потому что можем, вот почему. Мать-кукушка и лучшие дети в мире, — подписала серию снимков звезда.

Некоторые отказались верить в то, что у Елки вообще есть дети, и убеждали всех прокомментировавших в том, что на фото — чужие дочки.

— Не ее это дети, у девочек на странице есть фото с мамой, и это не Елка, — написал один.

— Ничего себе. А я думала у Лизы нет детей) — ответил другой пользователь сети.

Впрочем, позитивных комментариев под публикацией все-таки оказалось больше.

— Кому-то повезет с тещей!

— Красивые дети и мама, — восхищаются подписчики.

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