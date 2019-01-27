«Мать-кукушка»: Певица Елка впервые показала своих подросших дочерей

Певица Елизавета Иванцив, известная под псевдонимом Елка, опубликовала совместные фото с двумя девушками. Снимки появились на странице артистки в Instagram.
На фото певица позирует в центре кадра, а девочки, Валерия и Александра, стоят по бокам от певицы. Все трое выбрали для фото кроссовки, черные лосины и черные водолазки. Фото Елка подписала настолько неоднозначно, что даже те, кто был убежден, что у певицы нет детей, поверили в обратное.
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Некоторые отказались верить в то, что у Елки вообще есть дети, и убеждали всех прокомментировавших в том, что на фото — чужие дочки.
— Не ее это дети, у девочек на странице есть фото с мамой, и это не Елка, — написал один.
— Ничего себе. А я думала у Лизы нет детей) — ответил другой пользователь сети.
Впрочем, позитивных комментариев под публикацией все-таки оказалось больше.
— Кому-то повезет с тещей!
— Красивые дети и мама, — восхищаются подписчики.
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