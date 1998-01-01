В МЧС прокомментировали пожар в цехе по переработке мусора в Петербурге

От едкого запаха сегодня проснулись жители юго-восточной части Петербурга. Их район заволокло густым черным дымом. И все из-за крупного пожара в промышленной зоне. Там словно спичка вспыхнул цех по переработке мусора. Вот первые кадры с места ЧП. Пламя быстро распространилось и уже через несколько минут полыхало на площади в 200 квадратных метров. Людей в здании в этот момент не было, никто не пострадал. С огнем боролись более 60-ти пожарных.

— Район безводный, пришлось тащить рукавные линии на расстояние 300 — 400 метров. В настоящее время проводится проливка, разборка, — рассказал о тушении пожара начальник управления информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели. Они устанавливают причины пожара.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пожар произошел на одной их крупнейших верфей в Турции.