Столичные власти поддержали ограничение движения для неэкологичных машин

Владельцам старых машин уже скоро могут запретить свободно передвигаться по Москве. Власти столицы поддержали предложение по введению в городе зон, куда не смогут заезжать автомобили низкого экологического класса. Это, по мнению авторов инициативы, поможет улучшить экологическую ситуацию.

Однако реализация пока выглядит затруднительной. По данным экспертов, почти 60% московских автомобилистов ездят на машинах с классом ниже Евро-4. К тому же, экологический класс автомобиля в документах никак не отражен.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России создается экологический оператор.