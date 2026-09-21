Матвиенко: итоги выборов подтвердили невозможность расколоть общество РФ

Запад не смог реализовать идею стратегического поражения России путем раскола российского общества. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, оценивая итоги прошедших выборов.

По словам спикера Совфеда, результаты голосования показали высокий уровень активности избирателей и, как она считает, подтвердили сплоченность российского общества. Матвиенко также заявила, что граждане не позволили внешним силам повлиять на их выбор.

«Запад в очередной раз потерпел неудачу: итоги голосования подтвердили, что идея нанести нам стратегическое поражение, разобщив нас изнутри, расколов наше общество, безнадежно обречена», — написала Матвиенко в канале в мессенджере МАКС.

Она связала результаты голосования с поддержкой россиянами курса президента России Владимира Путина и заявила о значимости солидарности общества в текущих условиях.

Матвиенко также напомнила слова главы государства о том, что страна не позволит сорвать выборы. По ее мнению, прошедшее голосование подтвердило выполнение этой задачи. В завершение она поблагодарила россиян, принявших участие в выборах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ходе подсчета голосов на выборах в Государственную думу. После обработки 90,43% протоколов «Единая Россия» набирает 57,86% голосов, КПРФ — 13,84%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» — 7,94%. «Справедливая Россия» пока получает 4,95% и не преодолевает пятипроцентный барьер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.