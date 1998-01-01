Этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках прошел под Петербургом

, 11:23 Эфирная новость 27

На всесезонном курорте «Игора» состоялись соревнования по скоростному спуску на коньках, которому уже в ближайшие годы пророчат олимпийское будущее.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @goraski

Ice Cross Downhill или скоростной спуск на коньках — это зрелище, от которого захватывает дух. Перепад высот на ледовой трассе — 35 метров, это больше, чем девятиэтажный дом. Можно представить, с какой скоростью пролетают мимо спортсмены. А еще успевают сделать трюки в воздухе.

«Горнолыжная Мекка Севера-Запада», как называют всесезонный курорт «Игора» под Петербургом, теперь смело может претендовать на звание и «всеспортивного». Местная ледовая трасса идеально подошла для проведения таких статусных соревнований, как этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках.

Практически ни один заезд в этом спорте, который дословно переводится как «ледовый кросс», не обходится без серьезных падений. И чем выше риск сделать непроизвольное сальто или вылететь с дистанции, тем выше качество трассы.

Канада, Япония, США, Швейцария и вот теперь — Россия. Второй год подряд к топовым заездам ледяной трек готовят инженеры на курорте «Игора». В этом году он стал не только длиннее на 40 метров.

Сногсшибательный эффект этой трассы достигается благодаря перепаду высот в 35 метров и уникальной конфигурации с крутыми поворотами и трамплинами, элементами u-turn и step-up. Это когда райдер сначала буквально взметает в воздух, а затем поворачивается на 180 градусов. И так практически до самого финиша.

В то время как четверки ведущих спортсменов из двадцати одной страны мира одна за одной проходят испытание льдом, который в этом году на «Игоре», к слову, еще и более скользкий из-за низких температур, остальные райдеры словно актеры перед выходом на сцену тщательно разогревают связки. А кому-то остается только болеть — во всех смыслах. Несмотря на то, что француз Жан-Мишель вылетел еще на этапе квалификации из-за подножки чешского спортсмена, он с нескрываемой гордостью повторяет, что он — единственный темнокожий райдер на этих соревнованиях. Француз обещал покорить Россию в следующем году.

— Понятно, что это очень сложно содержать такую трассу в таком идеальном состоянии — спортсменов здесь так много, но я впервые вижу настолько качественную и ответственную работу организаторов. Это сплошное удовольствие! Браво Россия и курорт «Игора» за то, что вы сделали! — рассказывает участник сборной Франции Жан-Мишель Брюксель

Для организаторов победные выступления — дело профессионального принципа. Лауреат премии «Лучший всесезонный курорт», который также входит в ТОП-7 лучших зимних курортов в России, еще и открытая круглый год площадка для самых разных видов спорта. И пока опытные горнолыжники осваивают сноу-парк с целой серией трамплинов и конструкций для акробатических фигур, любители более спокойного стиля тоже обкатывают новинку — уже 10-ю по счету трассу с лесным рельефом и специальной подсветкой. Спорт без ограничений по времени. Анимация и для самых юных спортсменов — будущих профессиональных райдеров.

Дальше всех в личном зачете по скользкой дорожке добралась представительница нашей женской национальной сборной. Петербурженка Татьяна Леушина хоть и не вошла в тройку призеров, зато сумела навязать серьезную борьбу фавориткам из Канады и Франции в полуфинале. Для наших райдеров, говорит, этот этап точно еще не конец борьбы за мировое первенство.

— Нет, наоборот, все здорово, работаем дальше! — говорит Татьяна Леушина

Победители Джонни Веласкес из США, Жаклин Лежер из Канады и Михаэль Урбан из Чехии в один голос признались: кататься в России — одно удовольствие. Они обязательно приедут еще.

— Это просто идеальный трек! Просто совершенный! — восхищается победитель этапа Кубка мира по скоростному спуску на коньках Михаэль Урбан.

Благодаря качеству проведения Этапа, турнир на «Игоре» удостоился права давать спортсменам сразу по 500 очков за победу. А такая честь выпадает далеко не всем.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как легендарные спортсмены проводили мастер-классы на ледовой арене курорта «Игора».

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