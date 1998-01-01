Японская девушка с амнезией проживает «50 первых поцелуев» в реальности

Девушка по имени Маруяма из Японии знакомится со своим женихом каждый день по-новому — виной тому ДТП, после которого она начала терять память. Об удивительной истории, похожей на сюжет фильма «50 первых поцелуев» рассказывает Oddity Central.

Маруяма попала под машину, когда ехала на велосипеде. После аварии она впала в кому, а когда очнулась — не смогла узнать родственников и своего жениха, Ли Хуаюя.

Молодой человек надеялся, что память со временем вернется, но вскоре ситуация ухудшилась — Маруяма стала забывать все, что было с ней вчера. Свадьбу пришлось отменить, но настойчивый Ли не бросил девушку и каждый день заново доказывал ей, что они были знакомы. Кроме того, по советам врача, Маруяма начала вести дневник.

— Из-за амнезии у меня есть шанс влюбляться в него снова и снова. Сколько бы раз я ни теряла память, уверена, что всегда полюблю его опять, — рассказала девушка в своем интервью.

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