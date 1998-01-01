Японская девушка с амнезией проживает «50 первых поцелуев» в реальности

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Японка по имени Маруяма попала в ДТП и теперь знакомится со своим возлюбленным каждый день как в первый раз.

Фото: Youtube.com

Девушка по имени Маруяма из Японии знакомится со своим женихом каждый день по-новому — виной тому ДТП, после которого она начала терять память. Об удивительной истории, похожей на сюжет фильма «50 первых поцелуев» рассказывает Oddity Central.

Маруяма попала под машину, когда ехала на велосипеде. После аварии она впала в кому, а когда очнулась — не смогла узнать родственников и своего жениха, Ли Хуаюя.

Молодой человек надеялся, что память со временем вернется, но вскоре ситуация ухудшилась — Маруяма стала забывать все, что было с ней вчера. Свадьбу пришлось отменить, но настойчивый Ли не бросил девушку и каждый день заново доказывал ей, что они были знакомы. Кроме того, по советам врача, Маруяма начала вести дневник.

— Из-за амнезии у меня есть шанс влюбляться в него снова и снова. Сколько бы раз я ни теряла память, уверена, что всегда полюблю его опять, — рассказала девушка в своем интервью.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Тимати сделал предложение своей возлюбленной.

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