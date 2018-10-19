Отцовская щедрость! Глушаков рассказал, какой суммы алиментов хватит его детям

Адвокат жены игрока московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал, какой суммы алиментов, по мнению футболиста, его детям будет достаточно.

В настоящий момент, согласно решению Никулинского суда, вынесенного 19 октября 2018 года, выплаты проводятся ежемесячно — клуб вычитает необходимую сумму из зарплаты Глушакова и передает их семье футболиста.

Между тем, по словам защитника Дарьи Глушаковой, Денис постоянно высказывает недовольство по этому поводу и заявляет, что «хватит 20 тысяч рублей в месяц».

Доход полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, согласно данным портала Spotrs.ru, составляет 2,6 миллиона евро в год. Если простым действием разделить эту сумму на 12 месяцев, сумма будет значительно выше 20 тысяч рублей.

Денис и Дарья Глушаковы поженились 19 июня 2009 года. У них две дочери: восьмилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Денис Глушаков якобы пытался скрыть 100 миллионов рублей, чтобы они не фигурировали в бракоразводном процессе.