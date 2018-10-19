Отцовская щедрость! Глушаков рассказал, какой суммы алиментов хватит его детям

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В настоящее время выплаты, согласно решению суда проводятся регулярно, но евровый миллионер полузащитник московского «Спартака» очень недоволен их размерами.

Фото: Instagram @ glushak8

Адвокат жены игрока московского футбольного клуба «Спартак» Дениса Глушакова Сергей Жорин рассказал, какой суммы алиментов, по мнению футболиста, его детям будет достаточно.

В настоящий момент, согласно решению Никулинского суда, вынесенного 19 октября 2018 года, выплаты проводятся ежемесячно — клуб вычитает необходимую сумму из зарплаты Глушакова и передает их семье футболиста.

Между тем, по словам защитника Дарьи Глушаковой, Денис постоянно высказывает недовольство по этому поводу и заявляет, что «хватит 20 тысяч рублей в месяц».

Доход полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, согласно данным портала Spotrs.ru, составляет 2,6 миллиона евро в год. Если простым действием разделить эту сумму на 12 месяцев, сумма будет значительно выше 20 тысяч рублей.

Денис и Дарья Глушаковы поженились 19 июня 2009 года. У них две дочери: восьмилетняя Валерия и двухлетняя Александра.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Денис Глушаков якобы пытался скрыть 100 миллионов рублей, чтобы они не фигурировали в бракоразводном процессе.

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