Российская актриса, звезда сериала «Антикиллер» Любовь Толкалина любит шутить над своими подписчиками. Она уже вводила в заблуждение своих фанатов фотографиями с округлившимся с животом и с младенцем на руках. Поклонники начали заваливать любимицу поздравлениями в соцсетях, а оказалось — это просто съемки.

В понедельник, 28 января, Толкалина стала в очередной раз виновницей переполоха. В stories на своей странице Instagram она опубликовала видео, где приняла предложение руки и сердца. Об этом сообщает Дни.ру.

Недолго думая, звезда надела на палец кольцо, которым похвасталась перед своими фолловерами.

— Властью, данной мне кинематографом, выходите за меня на одну сцену! — обратился к ней коллега.

— Сегодня? Окей. Все, я замужем! — заявила кинозвезда.

Оказалось, это очередной розыгрыш. Как и раньше, актриса просто решила поиграть на любопытстве фанатов, которых беспокоит ее личная жизнь. В рамках съемочного процесса пошутить над пользователями становится еще проще. Как объяснила Толкалина в конце ролика, молодой человек станет ее «киномужем» всего на несколько часов.

Ранее Пятый канал рассказал, что Любовь Толкалина устроила откровенную фотоссесию прямо посреди поля.