Переход Ракицкого в «Зенит» вызвал ярость украинских болельщиков

Украинские болельщики обрушились с угрозами на своего кумира Ярослава Ракицкого. Недовольство фанатов вызвал переход защитника из донецкого «Шахтера» в петербургский «Зенит». Негативные комментарии появились в Instagram-канале «сине-бело-голубых». Футболиста назвали предателем и призвали больше не возвращаться на Украину.

Ракицкий уже прошел медосмотр. Его контракт с российским клубом рассчитан на три с половиной года. Финансовые условия сделки не разглашаются. По некоторым данным, речь идет о десяти миллионах евро.

Ярослав Ракицкий — семикратный чемпион Украины и шестикратный обладатель Суперкубка страны. Спортсмен сыграл на родине 326 матчей и забил 14 мячей.

Ранее Пятый канал сообщал, что центр Петербурга обклеили плакатами в поддержку Кокорина.