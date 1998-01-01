Ипотечные каникулы: Как не залезть в долги после пользования опцией

Центральный банк России предложил ввести ипотечные каникулы — дополнительную опцию, которая позволит заемщикам вносить меньшие ежемесячные платежи по кредиту. Взять ипотечные каникулы смогут граждане РФ, оказавшиеся в сложной жизненной ситуацией. Например, заемщики, потерявшие работу, могут воспользоваться предоставляемой льготой и избавиться от тяжелого долгового бремени на определенный период. Однако получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту можно будет в общей сложности на год, но не больше шести месяцев за раз.

Доцент кафедры банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с корреспондентом ФБА «Экономика сегодня» рассказал о плюсах и минусах экономических изменений.

Эксперт объяснил, что на первый взгляд, ипотечные каникулы — удобная опция как для заемщиков, так и для банков. Для первых очень важно в тяжелый жизненный период получить послабления, которые не отразятся на кредитной истории. Банки, в свою очередь, избавляют себя от проблем с отъемом и реализацией залоговых квартир. Чем меньше будет проблем с заемщиками, тем больше средств они смогут пустить на финансовые операции. Появится возможность снизить резервирование (объем финансов, которые выводятся из оборота на случай массового невозврата кредитов) и уменьшить риски.

Тем не менее, по мнению экономиста, отдельные банки попытаются обойти закон.

— На уровне дополнительных соглашений банки навяжут клиентам в случае взятия ипотечных каникул, к примеру, повышенные процентные ставки. Или пропишут в договоре другие невыгодные клиенту условия, чтобы у него не возникло соблазна брать льготные периоды. Потому клиенту рекомендуется крайне внимательно читать условия договора, чтобы обойти возможные уловки банков, — приводит слова Щелканова ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт просит людей относиться внимательнее к заключению договоров по ипотеке. По мнению специалиста, есть только один способ пресечь возможные уловки: в самом тексте закона можно установить запрет на возможные «репрессии» со стороны банков.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские банки готовятся к запуску тестовой системы быстрых платежей.