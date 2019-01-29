США сомневаются, что Порошенко сможет обойти конкурентов на выборах

США выразили сомнение в том, что действующий президент Украины Петр Порошенко сможет переизбраться на второй срок на грядущих выборах, которые состоятся 31 марта. Об этом 29 января заявил Директор Национальной разведки Америки Дэниел Коутс, передает РИА Новости.

Свою позицию Коутс объяснил тем, что украинские выборы «контролирует» Россия. По его мнению, Москва «использует» уязвимую экономику Киева, повсеместную коррупцию и слабость страны в киберпространстве, тем самым «надеясь» свергнуть Порошенко. Однако весомые аргументы, а не догадки, директор американской Нацразведки традиционно не привел.

Ранее Пятый канал сообщал, что Петр Порошенко неожиданно вспомнил о выстраивании «мира» с Россией.