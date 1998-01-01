Конфликт поколений: Совет отцов в Нижнем Новгороде требует запретить рэп-концерты

В Нижнем Новгороде, похоже, назревает конфликт поколений. Родители требуют запретить концерты почти 20-ти хип-хоп и рэп-исполнителей. Кумиры подростков, по-мнению старшего поколения, и звезды сомнительные, и главное — поют не о том.

На заседаниях Совета отцов в Нижнем Новгороде теперь наверняка будут чаще «давать шуму». Так скорее всего выразились бы те, кого здесь собираются обсуждать. Родительское движение не на шутку разозлил репертуар тех, кто сегодня претендует на звание «голоса улиц».

— Я считаю, что все это отрицательно. Этого не должно быть, извините, если эта творческая личность сравнивает свой «причиндал» с каким-то бургером, — говорит Александр Заремба, председатель Совета отцов Нижнего Новгорода.

В чем поколение «кому за 40» видит пропаганду культа наркотиков и насилия, беспорядочного секса и суицида, «поколение 14+» — глоток свежего воздуха и ответы на многие волнующие вопросы.

— Люди, как мишени в тире. Они такие тупые, я бы мог их убивать, если бы мне платили, — поет рэпер Элджей.

Не хотят нижегородские отцы, чтоб их дети росли на таком репертуаре. Решили, будут сами анализировать тексты, оценивать и сообщать об этом по инстанциям — омбудсмену и правоохранителям, что можно, что нельзя. Критерии уже есть.

— Почему бы ему не спеть про солнышко?! Про мир?! Про речку?! Ну почему он не поет про речку, — возмущается Сергей Никифоров, заместитель председателя Совета отцов Нижнего Новгорода.

Но по классике жанра на каждый панч или удар всегда найдется «дисс» или ответ.

— Злые песенки спели и все налетели. Вот рэперы плохие, они офигели, они ругались, они кричали, а вы сами то, что сделали в начале, — поет Ирочка PSP.

32-летняя Ирина Лапырина она же «Ирочка PSP» из Нижнего Новгорода с многотысячной армией поклонников-подписчиков тоже не поет про мир и речку, резко высказывается против рэп-цензуры. Но в твердости намерений своих земляков-общественников не сомневается. Только в ее городе через прокуратуру отменили 5 концертов, еще 12 — перенесли.

Антирэперская риторика, кажется, достигла своей кульминации еще прошлой осенью. Вот видео, на котором Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, из-за сорванного концерта проводит выступление прямо на улице на крыше чужого авто. Его задержали на 12 суток, завели три административных протокола, вызвали в суд. Еще раньше концерты также внезапно «слетят» в Краснодаре, Ростове и Тольятти. Истории с отменами выступлений будут повторяться в десятках городов с другими известными рэперами.

— Оградить людей полностью от музыки, которая проповедует какие-то пороки, ну в сегодняшнем мире — это невозможно, ну опять же давайте тогда запретим роман «Кокаин» Булгакова, — считает Дмитрий Егоров, хип-хоп исполнитель, судья и организатор рэп-баттлов.

Хип-хоп исполнитель, известный судья и организатор рэп-баттлов Дмитрий Егоров он же «Габонская Гадюка» наверняка имел в виду роман «Морфий» Булгакова, впрочем сути это не меняет. 40-летний музыкант и продюсер уверен, жесткой цензурой проблему не решить. Школьники, которых не пустили на концерт просто пойдут смотреть то же самое онлайн. А запрещенные артисты станут еще популярнее.

— Подростков притягивает запретное однозначно. Ограничивать подростков в его интересах — это вызывать конфликт на ровном месте, — убежден психолог Никита Карпов.

Психологи-педагоги с тревогами родителей с одной стороны согласны. С творчеством некоторых рэперов, пожалуй, и не стоит знакомиться слишком рано, вот только к 14-ти годам, собственно, личность уже сформирована и влиять на ребенка-тинейджера эффективней все-таки через альтернативные интересы и внутрисемейное общение, нежели просто запретами, пусть даже и отцов.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что рэпер Face посвятил трек избиению Гуфа.