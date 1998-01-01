Американский эсминец управляемого ракетного оружия военно-морских сил (ВМС) США «Дональд Кук» (Donald Cook) в субботу, 19 января, в 20.50 по московскому времени вошел в акваторию Черного моря. Кадры вхождения корабля в пролив Босфор опубликованы в сети.

Как сообщили РИА Новости в Национальном центре управления обороной РФ, к слежению за «Дональдом Куком» тут же приступили силы Черноморского флота России. Непосредственное наблюдение ведет сторожевой корабль «Пытливый». А также будет вестись слежение при помощи электронных и технических систем.

Согласно конвенции Монтрё, иностранные корабли могут находиться на данной территории не более 21 суток. Как сообщается на сайте шестого флота США, целью прибытия Donald Cook является «обеспечение безопасности и укрепление региональной стабильности».

Эсминец «Дональд Кук» (Donald Cook) находится на балансе ВМС США с 1998 года. Его основное вооружение — крылатые ракеты «Томагавк», которых на корабле от 56 до 96 штук.

Данный эсминец известен на весь мир инцидентами. В ноябре 2014 года корабль был деморализован в Черном море пролетом над ним истребителем Су-24, который нес в себе только устройства радиоэлектронной борьбы. Тогда на корабле отключилась большая часть электроники. О чем потом, во всеуслышание пришлось признаваться Госдепу. А в апреле 2016 года бомбардировщики Су-24 и вертолет Ка-27 несколько раз совершили облет «Дональда Кука», который участвовал тогда в совместных маневрах с Польшей на Балтийском море, что вызвало среди американских военных панику, о чем они написали в своих рапортах.

К слову, в последнее время корабли ВМС США стали регулярно появляться в акватории Черного моря. Так, почти две недели назад прибыл большой десантный корабль Fort McHenry.

Активность в Черном море кораблей НАТО предполагается, что связана с инцидентом в Керченском проливе с участием украинских кораблей в 25 ноября 2018 года. После произошедшего власти Незалежной стали активно обострять ситуацию в регионе. Они регулярно выступали с откровенными призывами к НАТО и США в частности, прибыть в Черное море и, так сказать, «показать силу и величие». Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко 8 января заявил, что группировка НАТО под руководством Нидерландов планирует в ближайшее время прибыть в регион.

В то же время американский адмирал заявил, что период господства США на море закончилось, подчеркнув, что наступил период соперничества великих держав, назвав среди них Россию и Китай.