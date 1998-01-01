Видео: Автоматический паспортный контроль внедрен в аэропорту Шереметьево

За прохождение российской границы будет отвечать искусственный интеллект. В аэропорту Шереметьево началось тестирование новой автоматизированной системы. Компьютер считывает биометрические данные загранпаспорта, после чего программа решает: выпускать путешественника или запретить проход границы.

Например, если есть непогашенные долги по кредитам или неоплаченные штрафы. К тестированию системы скоро присоединятся воздушные гавани Домодедово и Внуково. Но когда автоматы будут работать на постоянной основе, пока неизвестно: по закону, сейчас пограничник обязан поставить штамп в загранпаспорт.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что жителям РФ предложили зарабатывать на своих персональных данных.