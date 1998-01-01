Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной

Ярослав Бойко счастлив в браке 20 лет. Его жена литовская танцовщица Рамуна Ходоркайте, у пары двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Есть у популярного актера и внебрачный сын, мама которого актриса Евгения Добровольская. А вот отцовство сына, которого 11 января родила Мария Порошина, Ярослав категорически отрицает, хотя многие зрители сериала «Всегда говори всегда» уверены, где Ярослав и Мария играют супругов, уверены — у них есть отношения вне экрана, пишет KP.RU.

Между тем, Ярослав признался, что хотя и знает Марию более 20 лет, но только как актрису — другие отношения с Порошиной его не связывают.

— Ничего не было. Но до сих пор уверены люди в романе, — рассказал актер.

Между тем, по словам Ярослава подобные слухи, хоть и не доставляют радости его супруге, помогают ему в работе.

— Зато продюсеры рады. Мы сейчас в спектакле играем. И зал всегда полный , — отметил Ярослав.

Кто отец пятого ребенка Марии Порошиной до сих пор остается тайной. Актриса категорически отказывается ее раскрывать. Известно лишь то, что он проживает за пределами России.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Мария Порошина планирует вернуться на сцену спустя месяц беременности — многодетной матери-одиночке нужны деньги.