Ярослав Бойко рассказал правду об отношениях с Марией Порошиной

Ярослав Бойко счастлив в браке 20 лет. Его жена литовская танцовщица Рамуна Ходоркайте, у пары двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Есть у популярного актера и внебрачный сын, мама которого актриса Евгения Добровольская. А вот отцовство сына, которого 11 января родила Мария Порошина, Ярослав категорически отрицает, хотя многие зрители сериала «Всегда говори всегда» уверены, где Ярослав и Мария играют супругов, уверены — у них есть отношения вне экрана, пишет KP.RU.
Между тем, Ярослав признался, что хотя и знает Марию более 20 лет, но только как актрису — другие отношения с Порошиной его не связывают.
Между тем, по словам Ярослава подобные слухи, хоть и не доставляют радости его супруге, помогают ему в работе.
Кто отец пятого ребенка Марии Порошиной до сих пор остается тайной. Актриса категорически отказывается ее раскрывать. Известно лишь то, что он проживает за пределами России.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Мария Порошина планирует вернуться на сцену спустя месяц беременности — многодетной матери-одиночке нужны деньги.