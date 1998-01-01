Мария Порошина выходит на сцену после месяца декрета

Мария Порошина, которая стала мамой уже в пятый раз, планирует выйти на сцену, едва ли не после месяца пребывания в декретном отпуске. Актриса сыграет в антрепризном спектакле 23 февраля. И далее в марте уже запланировано несколько постановок с ее участием. Выход на сцену в антрепризе актрисы Марии Порошиной стоит около 300 тысяч рублей. Как утверждают специалисты, это не самая высокая цена для артистки уровня Марии, пишет KP.RU.

У Марии четыре дочки, пятого ребенка — сына — она родила 11 января 2019 года.

Мария не отказывает своим детям ни в чем, поэтому ей приходится много работать, чтобы удовлетворить все потребности своей большой семьи. Известно, что за младшими девочками Серафимой, Аграфеной и Глафирой круглосуточно ухаживают три няни.

Старшая дочь Полина уже зарабатывает самостоятельно — она актриса, и снимается в фильмах.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Мария планирует назвать сына.